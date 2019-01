Deux ados poignardent leur mère à mort

Deux adolescentes du Mississippi ont été accusées du meurtre de leur mère qui a été retrouvée poignardée devant leur maison, le couteau encore planté dans son dos.

Les suspectes, âgées de 12 et 14 ans, ont été arrêtées par les autorités après la découverte du corps de leur mère, Erica Nicole Hall, 32 ans.

Amariyona Hall, 14 ans, subira son procès en tant qu’adulte tandis que les charges retenues contre sa sœur de 12 ans, qu’on ne peut nommer, n’ont pas encore été dévoilées.

Des membres de la famille ont dit à CNN que les sœurs et leur mère étaient seules à la maison vendredi soir lorsqu’une dispute a éclaté.

La victime a reçu un coup de feu dans la poitrine et a été poignardée à plusieurs reprises. La victime était également mère d’une adolescente de 16 ans et d’un bébé d’un an.

Amariyona reste détenue d’ici à son enquête préliminaire qui aura lieu le 22 janvier prochain.