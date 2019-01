Les tornades ont coûté 8,4 millions $ à Hydro-Québec

Les ravages causés par les tornades qui ont frappé la région de Gatineau en septembre ont coûté plus de 8,4 millions $ à Hydro-Québec, qui se prépare à davantage d’épisodes de météos extrêmes en raison des changements climatiques.

«Hydro-Québec constate depuis quelques années que les événements météorologiques sévères sont de plus en plus fréquents. D’ailleurs, [elle] est à améliorer la nature des travaux effectués en matière de maîtrise de la végétation et en entretien du réseau en collaboration avec ses partenaires municipaux», souligne le porte-parole Cendrix Bouchard.

Réparer les ravages causés par les tornades du 21 septembre a coûté, pour elles seules, 5,5 millions $ à la société d’État, selon des données obtenues grâce à l’accès à l’information. Il a fallu 795 employés et 29 199 heures supplémentaires pour tout réparer, détaille Hydro.

À cela s’ajoutent 1,3 million $ de coûts internes liés, notamment, à l’utilisation de «stock et matériel» appartenant à la société d’État. Au total, 95 % de ces sommes ont été dépensées dans les quatre jours suivant la tempête.

Environnement Canada dit qu’à elle seule, la tornade qui a atteint le secteur Mont-Bleu à Gatineau a endommagé plus de 200 bâtiments — dont plusieurs qui ont dû être démolis — et fait des centaines de sinistrés.

En décembre, le ministère fédéral évaluait les dommages à Ottawa et Gatineau à des milliards de dollars.

Contrats d’urgence

Afin de réagir le plus rapidement possible dans les jours suivant la tornade, Hydro a aussi dépensé 1,67 million $ en contrats externes d’urgence sans appel d’offres.

Ces dépenses ont servi principalement à louer de l’équipement et des moyens de transport, à payer des monteurs externes pour assister à la réparation du réseau électrique et à embaucher des entreprises afin de nettoyer la végétation autour de ses installations.

«Il a fallu faire appel à des équipes de professionnels pour couper les arbres ou les branches au besoin. Une fois ce travail de “nettoyage” effectué, nos équipes ont pu remplacer les poteaux endommagés et reconstruire le réseau d’Hydro-Québec», a expliqué M. Bouchard.