MarieChantal Chassé quitte ses fonctions «la tête haute»

La députée MarieChantal Chassé a assuré mardi qu'elle a l'intention de continuer à «servir le Québec», quelques heures après que le premier ministre François Legault ait annoncé qu'il lui retirait ses fonctions de ministre de l'Environnement.

Mme Chassé a confirmé sur sa page Facebook qu'elle compte demeurer députée de Châteauguay pour la Coalition Avenir Québec. «En me lançant en politique, j’ai choisi de servir le Québec et j’entends bien continuer à le faire. [...] Je quitte donc mes fonctions la tête haute, fière du travail accompli, et j’entends bien continuer à relever des défis importants et difficiles comme je l’ai fait toute ma vie», a écrit la politicienne.

François Legault a expliqué mardi avoir convenu avec sa députée que «c’était mieux qu’elle prenne un pas de recul et qu’elle cède à quelqu’un d’autre ses responsabilités». Il a fait allusion aux difficultés qu'a connues Mme Chassé pour expliquer ses dossiers lors d'entrevues et de points de presse pour expliquer sa décision.

Mme Chassé a confirmé cette version des faits. «Avec maturité, le premier ministre et moi avons décidé qu’il valait mieux que je passe le flambeau [...]. J’ai été choyée de vivre cette expérience, de mettre mes compétences au service des Québécois et de collaborer avec mes collègues au sein du Conseil des ministres», a-t-elle affirmé.

Mme Chassé a aussi soutenu que les affaires avancent «bien» au ministère de l’Environnement. «Je laisse une organisation bien en selle, ainsi qu’un plan clair pour que mon successeur puisse relever les défis qui sont les nôtres. Il pourra compter sur une passation des pouvoirs digne et ouverte», a-t-elle dit.