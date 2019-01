Moins de vols en Challenger pour les ministres du gouvernement Trudeau

Les ministres fédéraux ont considérablement réduit leur recours aux avions privés du gouvernement, l'an dernier, a appris TVA Nouvelles.

Les quatre avions Challenger du gouvernement fédéral sont à la disposition des ministres lorsqu'aucun vol commercial n'est disponible pour leurs déplacements, car cet avion privé coûte plus de 3400 dollars par heure à faire voler.

L'exemple le plus frappant est celui du ministre de la Défense. Harjit Sajjan avait effectué 86,7 heures de vol en avion privé en 2017 pour un coût de près de 300 000 dollars. Or, après que ces déplacements eurent fait la manchette, le ministre n'a réquisitionné le Challenger que pendant deux heures et demie durant la première moitié de 2018.

Selon des documents d'accès à l'information, le ministre Dominic LeBlanc a toutefois réquisitionné les appareils plus souvent que les autres durant les six premiers mois de 2018. Au total, il a nolisé les Challenger pour 58,7 heures de vol, ce qui représente une facture de plus de 200 000 dollars. Celui qui était à l'époque ministre des Pêches et Océans a ainsi utilisé les avions du fédéral près de cinq fois plus souvent que son collègue des Finances, Bill Morneau.

Pourquoi autant de vols en avion privé? Parce que Dominic LeBlanc a souffert d'un cancer. «Les médecins du ministre lui ont dit de ne pas prendre de longs vols commerciaux en raison d’un risque accru d’infection pendant la chimiothérapie», nous a écrit Vincent Hughes, porte-parole du ministre.

Celui qui est aujourd'hui ministre des Relations intergouvernementales est maintenant en rémission complète de son cancer.