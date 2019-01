Neige et forts vents: prudence sur les routes

Une accumulation allant jusqu’à 20 cm de neige est tombée, dans la nuit de lundi à mardi, sur de nombreuses régions du Québec. L’heure de pointe s’annonce compliquée pour les automobilistes.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige, en vigueur jusqu’à mardi en mi-journée, pour les Laurentides, Mont-Laurier et Témiscamingue. Une accumulation de 15 à 20 cm est prévue, le tout sera accompagné de vents et poudrerie.

Un avertissement de vent a également été émis pour la vallée du Richelieu et Saint-Hyacinthe : des vents du sud souffleront jusqu’à 90 km/ h et diminueront en intensité en mi-journée.

Un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs devrait laisser une dizaine de centimètres de neige sur Montréal et les environs, mardi matin.

A Montréal, la neige va se changer en pluie intermittente en mi-journée et sera accompagnée de vents du sud-est de 40 km/h avec rafale à 60. Côté températures, elles seront douces, on attend notamment 3°C pour Montréal et - 3°C à Québec.

Les chutes de neige vont se poursuivre mercredi et jeudi pour la plupart des secteurs et les températures seront similaires à la veille.

Le beau temps sera de retour vendredi, et ce pour toute la fin de semaine. Le soleil sera au rendez-vous dès vendredi matin et des températures plus froides vont s’installer et rester. Entre vendredi et dimanche, on prévoit entre – 9 °C et – 13 °C pour Montréal et de – 11 °C à – 14 °C pour Québec.