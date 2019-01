Près d’un mois après la disparition de Marco Fiorini, dans les Laurentides, ses proches ignorent toujours ce qui a bien pu arriver à l’homme de 51 ans.

M. Fiorini a été vu pour la dernière fois le 11 décembre à sa résidence du chemin de Brébeuf, à Mont-Tremblant.

«Il nous avait même appelés le mardi soir pour prévoir notre souper des Fêtes. Il nous a parlé vers 17h30 et c’est environ 1h-1h30 plus tard qu’il a été porté disparu», a affirmé sa fille, Sarah, en entrevue au Québec matin.

Le quinquagénaire n’a pas donné signe de vie depuis, mais il aurait été aperçu à Sainte-Catherine, en Montérégie.

Selon la police de Mont-Tremblant, M. Fiorini aurait tenu des propos inquiétants laissant craindre pour sa sécurité.

«C’est extrêmement dur. Tout ce qu’on veut, c’est le retrouver. On fait vraiment tout : on regarde à Montréal, à Mont-Tremblant... On espère le retrouver vraiment bientôt, ajoute sa fille. Rentre à la maison parce qu’on s’ennuie et qu’on t’aime.»

Toute personne ayant des informations concernant cette affaire peut communiquer avec Échec au crime au 1 800 711 1800.