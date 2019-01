Reprise des traversées dans l’est du Québec

Le CTMA Vacancier affichait complet pour sa première traversée entre Matane et Godbout mardi, en remplacement du F.-A. Gauthier, toujours en réparation.

Les passagers attendaient le retour de cette traverse avec impatience. Selon eux, elle est essentielle non seulement pour les entreprises et leurs employés, mais aussi pour les étudiants et les personnes qui doivent recevoir des soins de santé.

«Quand on habite à Havre-Saint-Pierre, pour se rendre à Rimouski, ça nous prenait 15 heures de route parce qu’on n’avait plus de service naval. C’est problématique», a dit un passager.

Des camionneurs de l’est du Québec qui assurent des livraisons parfois jusqu’au Labrador ont également accueilli le retour de la traverse avec joie.

La Société des traversiers du Québec a confirmé travailler d’arrache-pied afin de trouver un autre navire d’ici la fin du mois pour remplacer le CTMA Vacancier.