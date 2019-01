Soirée d'horreur pour une adolescente battue

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ouvert une enquête après l’enlèvement et l’agression d’une adolescente de 17 ans par cinq individus, vendredi soir à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

L’adolescente a réussi à s’enfuir et à se réfugier dans un dépanneur, un peu avant 20 h vendredi. Selon les témoignages du personnel, recueillis par la GRC, la jeune fille criait, saignait et avait plusieurs blessures au visage et aux mains lorsqu’elle est entrée dans leur commerce.

Les employés ont composé le 911 et la victime a été transportée à l’hôpital par les services médicaux d’urgence.

«L’enquête a permis de déterminer que la victime était montée dans un Hyundai Tucson bleu immatriculé en Nouvelle-Écosse (GGA 153) sur la rue Cliff sous un faux prétexte. Une conductrice était au volant du VUS. La victime ne savait pas que trois autres personnes se trouvaient à l'arrière du véhicule, et elles ont commencé à la frapper à coups de poing à la tête», peut-on lire dans un communiqué publié lundi par la GRC.

Les agresseurs se sont rendus à plusieurs endroits où l'agression s'est poursuivie : ils l’ont traînée à l’extérieur du véhicule, l’ont jeté au sol, frappée à la tête à coups de pied et de poing, lui ont versé de l’eau sur le visage et dans la gorge avant de la ramener dans la voiture en la tirant par les cheveux.

À un moment, les suspects se sont rendus au domicile d’une autre personne qui les a rejoints, portant à cinq le nombre de suspects dans le véhicule.

C’est lorsqu’ils se sont rendus dans un dépanneur sur la route 3 que la victime, qui se trouvait entre deux personnes sur la banquette arrière, a réussi à s’enfuir et à courir pour demander de l’aide.

Selon la police, la victime connaît ses agresseurs. Un des suspects a été arrêté le soir même, deux femmes ont été arrêtées, samedi et dimanche, et deux autres suspects ont été arrêtés lundi matin. Ils pourraient face à des accusations de voies de fait graves et d’agression armée.

La GRC continue son enquête.