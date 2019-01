Un météorologue congédié pour un mot raciste

Le météorologue d’une station de télévision locale de Rochester dans l’État de New York, a été congédié après avoir bredouillé un commentaire raciste alors qu’il était en ondes.

Lors de la présentation de son bulletin météo vendredi soir dernier, Jeremy Kappell a dit «Martin Luther Coon Park» au lieu de «Martin Luther King Park».

Le terme «coon» diminutif de «racoon» est une insulte raciste du même type que «nigger» ou «nègre» en français.

Lors de son bulletin, le météorologue semble avoir «échappé» le mot, et se reprend sur-le-champ en disant «King» après avoir utilisé le mot «coon», rapporte CNN.

Selon sa version des faits, il s’est échappé parce qu’il parlait trop vite.

«Ce qui m'est arrivé vendredi, c’est un simple malentendu. Si vous me regardez régulièrement, vous savez que j’ai tendance à mettre beaucoup d’informations dans ma présentation météo, ce qui me force à parler vite et malheureusement j’ai parlé un peu trop vite quand je faisais très rapidement allusion au Dr Martin Luther King Jr., au point de confondre quelques mots. Dans mon esprit, je savais que j'avais mal prononcé, mais il n'y avait pas de malice» a-t-il déclaré dans une vidéo mise en ligne sur Facebook lundi soir.

Le maire de Rochester a dénoncé l’insulte diffusée en ondes, en plus des nombreux groupes de défense des Noirs.

Le vice-président et directeur général de la station WHEC, Richard A. Reingold, a déclaré dans un communiqué publié dimanche que Jeremy Kappell avait été limogé après une enquête et des discussions internes.

«Je m'excuse pour la diffusion d'une insulte raciale faisant référence à Martin Luther King, Jr. Park lors de notre émission du vendredi soir», a déclaré Reingold. Il a ajouté que la station avait pour principe de maintenir les reporters et les ancres «au plus haut niveau».

«Ces paroles n'ont aucune place sur News10NBC, et le fait que nous les diffusions nous déconcerte et me dégoûte; le fait qu'il n'a pas été capté immédiatement est inexcusable», a déclaré Reingold.

Kappell a déclaré dans sa vidéo qu'il était météorologue depuis 20 ans. Sa page LinkedIn dit qu'il est à l’emploi de la station WHEC depuis octobre 2017.

«Je suis tellement déçu que ma carrière se termine ainsi et je suis extrêmement déçu par ma chaîne de télévision, de qui j'espère un certain soutien et que je n'ai pas reçu du tout», a-t-il déclaré.