Une infirmière a vu naître des centaines de bébés

Une infirmière fêtera en 2019 ses 50 ans de carrière au service des familles de la Rive-Sud de Québec. Spécialiste en obstétrique, la dame a aidé à mettre au monde « plusieurs centaines » de bébés à l’Hôtel-Dieu de Lévis, avant de se tourner vers l’enseignement des cours prénataux.

Christiane Roy-Nadeau en a vu de toutes les couleurs au cours de sa carrière, qui a commencé en août 1969. De l’évolution technologique à la dynamique familiale qui a bien évolué, l’infirmière a vécu tous les changements qui ont marqué les 50 dernières années.

« Au début, on écoutait le cœur du bébé en mettant un cornet sur le ventre de la mère, et il n’y avait pas d’échographie. On apprenait tout à l’accouchement. Disons que j’ai prié souvent », lance en riant la sympathique dame, qui dit avoir participé à des centaines d’accouchements. « Ça ne se compte plus, tellement il y en a ! »

Déterminée et passionnée

Désirant devenir médecin à une époque où la profession était la plupart du temps réservée aux hommes, Mme Roy-Nadeau ne regrette rien aujourd’hui. « C’était la bonne décision. J’étais faite pour ça », relate-t-elle.

Entrée à la formation à 16 ans à peine « parce que son grand-père médecin a fait un tour de passe-passe », l’infirmière a rapidement plongé dans l’obstétrique et l’accompagnement des femmes enceintes.

« Deux semaines après avoir gradué, j’ai fait mon premier accouchement, seule avec une autre infirmière débutante », dit avec émotion la dame.

« C’était sur le quart de nuit et tout a été tellement vite que la mère a accouché avant que le médecin arrive ! On tremblait encore six heures après, mais on était tellement fières. »

Outre un petit saut de cinq ans en oncologie, Mme Roy-Nadeau a passé toute sa carrière à l’unité de naissance ou à la clinique de grossesse de l’Hôtel-Dieu. Même après sa « retraite » en 2008, la dame a fait des remplacements et de la formation jusqu’en 2016. Encore aujourd’hui, elle est toujours sur les listes de rappel de l’hôpital en cas d’urgence.

« Je retourne encore au département à l’occasion et c’est comme rentrer à la maison. Ils me connaissent tous », confie celle qui a provoqué de nombreuses avancées en raison de son caractère déterminé.

« Tous les moyens étaient bons pour avoir ce que je voulais. Disons que j’ai passé au bureau souvent », admet-elle, sourire en coin.

Rassurer papa et maman

Aujourd’hui, c’est en donnant des cours prénataux que Christiane Roy-Nadeau demeure active. « Les médecins ne voulaient pas que mon expertise se perde, j’ai à peu près tout vu dans ma carrière », explique-t-elle.

Et pas question de s’arrêter ou de ralentir, assure l’infirmière qui a même poursuivi ses cours alors qu’elle combattait un cancer du sein en 2016.

« Mon énergie vient de là. Tant que je vais voir mes jeunes parents sortir de chez nous rassurés et prêts, je vais continuer », assure Mme Roy-Nadeau, toujours animée par cette même passion qui l’avait menée vers la profession à la fin des années 1960.

La carrière de Christiane Roy-Nadeau

1966 à 1969

Formation à l’école des infirmières

31 août 1969

Premier quart de travail en obstétrique à l’Hôtel-Dieu de Lévis

1989

Contribue à mettre sur pied la clinique de grossesse de l’Hôtel-Dieu

1999 à 2005

Passage en oncologie

2005

Retour en clinique de grossesse

2008

Retraite officielle, mais elle est encore sur les listes de rappel pour des remplacements

2008 à aujourd’hui

Cours prénataux à domicile