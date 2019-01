Voici ce qui faisait jaser les Québécois il y a 10 ans

Il y a dix ans, nous étions en 2009.

Ça nous rajeunit pas...

Voici ce qui se passait au Québec.

Les Québécois se sont laissé bercer par les voix puissantes de Ginette Reno et Marc Hervieux sur le méga succès Fais-moi la tendresse, chanson de l’année au Gala de l’ADISQ.

Le Québec (comme le reste de la planète) a capoté sur Avatar de James Cameron, mais également sur De père en Flic, d’Émile Gaudreault, qui a récolté presque 9 millions de dollars au box-office. Il s’agit du second film québécois le plus lucratif de tous les temps après Bon cop, Bad cop d'Érik Canuel.

En 2009, un Xavier Dolan de 20 ans nous présentait son premier long métrage J’ai tué ma mère, qui était sélectionné à la 41e Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

Courtoisie

Guylaine Tremblay remporte son cinquième prix Artis comme Personnalité féminine de l’année tandis que Patrick Huard le gagne pour la première fois, délogeant le roi Charles Lafortune.

Jocelyn Malette

Joël Legendre anime son dernier Occupation Double, qui, pour la première fois, se déroule dans un lieu exotique: la République dominicaine! Oulala!

JOCELYN MALETTE

Les Invincibles, Annie et ses hommes et Les Parent attirent les Québécois devant leurs télévisions.

Courtoisie

Le Québec fait ses adieux aux cinéastes Pierre Falardeau et Gilles Carle, ainsi qu’à l’auteure Nelly Arcan.

JMTL

Le Club de hockey Canadien souligne son 100e anniversaire d’existence avec un match haut en cérémonie au centre Bell à Montréal. Il écrase son plus grand rival, les Bruins de Boston 5-1.

Agence QMI

Marcel Aubut devient président du Comité olympique canadien. Il démissionnera six ans plus tard après avoir été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes.

Jean-Francois Desgagnés/AGENCE QMI

Le boxeur Arturo Gatti est retrouvé mort au Brésil.

AFP

Le salaire minimum passe de 8,50 à 9 dollars de l’heure. (Il se trouve à 12 dollars aujourd’hui)

Martin Chevalier / JdeM

Les premiers Bixis font leur apparition dans les rues de Montréal.

Zacharie Goudreault/ 24 Heures

Mario Dumont, chef de l’Action démocratique du Québec et député de Rivière-du-Loup, annonce son départ de la vie politique pour devenir animateur à TQS (V).

JMTL

Gérald Tremblay et Régis Labeaume sont tous les deux réélus comme maire de Montréal et de Québec, respectivement.

Chantal Poirier / Le Journal de

Harper en est à sa troisième année comme premier ministre du Canada et le sera encore pour un autre six ans. Jean Charest gouvernera encore le Québec jusqu’en 2012.

JEAN-PHILIPPE VILLENEUVE/LE RIMO

Le député péquiste François Legault annonce son retrait de la vie politique. Nous nous demandons d’ailleurs ce qu’il fait aujourd’hui...

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Le cardiologue Guy Turcotte est accusé du meurtre de ses deux enfants Olivier et Anne-Sophie. Il sera trouvé coupable six ans plus tard après deux procès qui ont bouleversé le Québec.

CHANTAL POIRIER/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Le PDG de Norbourg Vincent Lacroix est condamné à 13 ans de prison pour avoir fraudé plusieurs centaines d’investisseurs. Il sera libéré sous conditions deux ans plus tard.

JMTL

Jean-François Harrisson, comédien surtout connu pour son rôle dans l’émission jeunesse Une grenade avec ça?, est accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile.