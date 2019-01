Wall Street en hausse pour la troisième séance de suite

La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi pour la troisième séance de suite, aidée par les performances de quelques stars de la technologie comme Apple et Facebook et l'espoir d'avancées dans les négociations entre la Chine et les États-Unis.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,09% pour finir à 23 787,45 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 1,08%, à 6897,00 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,97%, à 2574,41 points.

Après les récentes turbulences des marchés, cette avancée «ne signifie certainement pas qu'on est complètement sorti d'affaire, car certains risques persistent», comme le ralentissement de l'économie mondiale ou le resserrement en cours de la politique monétaire de la banque centrale américaine, a souligné Frances Donald, de Manulife Asset Management.

Mais «les investisseurs reconnaissent aussi qu'il existe des éléments positifs», a-t-elle ajouté.

Ainsi les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, considérées depuis plusieurs mois comme une menace importante par les investisseurs, pourraient s'apaiser si les négociations entre les deux pays aboutissent à des avancées concrètes.

Même si rien n'avait filtré du contenu des échanges dans l'immédiat, ils «se passent très bien», a affirmé le président américain, Donald Trump, mardi sur Twitter alors que les émissaires chinois et américains prévoient de se retrouver de nouveau mercredi.

Les indices ont aussi été aidés mardi par la progression marquée de quelques valeurs phares de la cote.

Le constructeur aéronautique Boeing par exemple a gagné 3,79% après avoir fait part d'un nombre record de livraisons en 2018.

Fortement chahuté en Bourse ces derniers temps, Apple s'est apprécié de 1,91% mardi alors que son PDG, Tim Cook, est monté au créneau pour défendre l'entreprise en assurant que sa santé à long terme n'avait «jamais été aussi bonne».

D'autres valeurs de la technologie étaient aussi en forme, à l'instar de Facebook (+3,25%) ou Amazon (+1,66%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,728%, contre 2,696% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,007%, contre 2,989% la veille.