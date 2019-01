Démocratie Québec se remet en question

La défaite a été douloureuse aux dernières élections pour Démocratie Québec et le seul conseiller de la formation n’est pas certain que le parti tel qu’il est a de l’avenir.

«On rebrasse les cartes. La défaite a fait mal», convient le conseiller du district de Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau.

Le parti a été écorché, avec la défaite cuisante qu’il a subie aux dernières élections municipales, alors que la chef, Anne Guérette, n’a recueilli que 14 % des voix à la mairie, ce qui a mené à sa démission.

Il faut des changements au parti, soutient M. Rousseau.

«La marque [de Démocratie Québec] n’a pas autant de valeur qu’elle en a eue par le passé. Et on est tout à fait conscients de ça. S’il faut changer la marque, il faut aussi changer le contenu et les façons de faire. C’est un sacré défi et la réflexion, elle est là.»

Défi de taille

Le défi est maintenant de mobiliser les troupes, estime-t-il. «La réalité nous a vite rattrapés. Le défi est de repartir une réflexion et une mobilisation.»

Radio-Canada rapportait pendant les Fêtes que le chef par intérim du parti, Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, avait quitté le navire et que deux présidents du conseil d’administration, Robert Caron et Marc Bertrand, avaient fait de même, à deux semaines d’intervalle.

Course à la chefferie

Il est loin d’être garanti qu’une course à la chefferie aura lieu comme prévu en 2019.

«Pour avoir une course, il faut avoir des candidats. Il faut que les gens soient intéressés et pour les intéresser, il faut que le parti soit attrayant. Il y a beaucoup de choses à accomplir.»

Le président du parti, Pierre Aubé, n’a pas répondu à nos appels.