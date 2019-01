Hubert Lenoir tente sa chance en France

Après avoir connu une année 2018 éclatante au Québec, Hubert Lenoir tente maintenant sa chance en France. Le chanteur y lancera son premier album, Darlène, le 1er février, en plus d’aller y donner cinq spectacles. Les Français sont-ils prêts ?

Moins de deux mois après son premier passage sur le vieux continent, lors des Rencontres Trans Musicales de Rennes, Hubert Lenoir se lance dans une petite séduction française.

Le 1er février, presque un an jour pour jour après sa sortie au Québec, le chanteur fera paraître son premier effort solo dans l’Hexagone. Déjà, le magazine Les Inrocks a placé Darlène parmi ses 30 albums les plus attendus de 2019. Le disque se trouve ainsi cité aux côtés des prochaines parutions de Kanye West, Rihanna, Childish Gambino, Tame Impala et James Blake.

Insaisissable

«C’est un premier album solo dédié à l’émancipation et l’amour et qui s’annonce aussi insaisissable que son premier single qui tourne déjà en boucle sur nos platines Recommencer», a écrit la publication française.

Du 5 au 9 février, Hubert Lenoir se produira dans cinq villes françaises (Riorges, Paris, Joué-lès-Tours, Dijon, Belfort). À Paris, le 6 février, il jouera en tête d’affiche de la réputée petite salle de 200 places, La Boule noire, dans le quartier Montmartre.

L’année 2019 sera visiblement celle de l’exportation pour Hubert Lenoir, sur Instagram, le 28 décembre dernier, le chanteur a écrit qu’en plus de ses premiers concerts en Europe, il ira aussi jouer ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Les dates seront annoncées prochainement.