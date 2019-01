La dernière saison a épuisé les acteurs

Kit Harington et les autres stars de la série Game of Thrones sont sans doute heureux que le tournage de la dernière saison soit terminé.

L'acteur vient de révéler dans une interview avec le magazine GQ Australie que la fin de la saga était sans doute la plus difficile pour l'équipe.

«La dernière saison de Thrones, je pense qu'elle était faite pour nous casser. Tout le monde était cassé à la fin. Je ne sais pas si on pleurait parce qu'on était triste que ça finisse ou si on pleurait parce qu'on était fatigués. On manquait de sommeil. C'est comme s'ils voulaient qu'on se dise ''Ok, j'en ai marre de tout ça'' », a-t-il révélé, avant d'ajouter: «Je me souviens que je tournais en rond à la fin et je me disais ''Je n'en peux plus. J'adore cette série, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, ça me manquera un jour... Mais c'est fini pour moi ».

L'acteur de 32 ans, qui a déjà annoncé qu'il refuserait de reprendre son personnage de Jon Snow dans les spin-off déjà évoqués de la série, a prévu de passer beaucoup de temps chez lui pour éviter de voyager en permanence pour son travail.

Et même s'il est reconnaissant pour tout ce que la série lui a apporté professionnellement, c'est sa rencontre avec Rose Leslie sur le tournage qui a le plus changé sa vie.

Le couple s'est marié l'année dernière. «Beaucoup de gens rencontrent leur moitié au travail. Il se trouve simplement que notre travail, c'est cette série télé iconique.

Ça m'est tombé dessus récemment, je ne sais pas encore si ça va arriver, mais si Rose et moi avons un jour des enfants, ils sauront, ils pourront voir précisément le moment où leurs parents se sont mis ensemble. C'est une pensée géniale, je trouve », a-t-il avoué avec émotion.