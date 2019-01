L’aéroport de Montréal n’est pas à l’abri

L'Aéroport international de Montréal n'est pas à l'abri d’attaques de drones comme celles survenues à Londres et qui ont forcé l’intervention de l’armée et l’annulation d’un millier de vols, met en garde le ministre des Transports Marc Garneau.

Mardi soir, l'aéroport londonien d'Heathrow a suspendu pendant plus d'une heure tous les départs en raison de la présence de drones dans son espace aérien.

Juste avant Noël, c'est tout l'aéroport de Gatwick, le deuxième en importance au Royaume-Uni après Heathrow, qui avait annulé l'ensemble des vols pendant 3 jours pour la même raison. Pas moins de 1000 vols et 140 000 passagers avaient alors été cloués au sol.

«C’est quelque chose pour lequel on doit être prêt», a affirmé le ministre Garneau en entrevue au Journal, mercredi. «À Montréal, un drone peut mettre à risque la vie de centaines de personnes. Et ça peut incommoder des centaines de milliers de personnes dans de grands aéroports comme le nôtre.»

Mis à part une collision entre un drone et un avion d'Air Canada Jazz à l'aéroport Jean-Lesage en octobre 2017 qui n'avait fait aucun blessé, le Québec et le Canada ont jusqu'à maintenant été épargnés par de tels incidents. Mais l’ex-astronaute dit s'inquiéter au plus haut point.

Déjà, l’aéroport international Montréal-Trudeau a été victime de «quelques cas isolés» au cours de la dernière année. Les drones, «utilisés à des fins récréatives» selon l’aéroport, se trouvaient à proximité du site.

«On n’a pu déterminer si ces personnes n’avaient aucune appréciation pour les dangers qu’elles posent, ou si elles étaient malveillantes. Mais on doit s’attaquer à toutes ces circonstances», dit M. Garneau.

Son message pour ceux qui seraient tentés de s’inspirer des crimes posés à Londres : «C’est un acte criminel d’agir ainsi. Vous mettez en risque la vie de centaines de personnes, ce n’est pas une blague, c’est extrêmement dangereux. Et si vous êtes trouvé coupable pour pouvez passer du temps en prison.»