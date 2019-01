Le taux directeur demeure à 1,75%

Le taux directeur est demeuré inchangé à 1,75 %, mercredi, lors de la plus récente mise à jour effectuée par la Banque du Canada, ce que plusieurs analystes avaient anticipé.

Comme le taux cible du financement à un jour reste à 1,75 %, le taux officiel d’escompte ne bouge pas à 2 %, de même que le taux de rémunération des dépôts à 1,5 %.

La Banque du Canada explique que l’«expansion économique mondiale continue de se modérer, et on prévoit que la croissance passera de 3,7 % en 2018 à 3,4 % en 2019. En particulier, la croissance aux États-Unis demeure solide, mais devrait ralentir pour s’établir à un rythme plus soutenable au cours de 2019», a-t-on précisé, par communiqué, en ajoutant que «le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pèse sur la demande mondiale et les prix des produits de base».

La chute des prix du pétrole - ils ont été d’environ 25 % plus bas qu’attendu en octobre dans le Rapport sur la politique monétaire - a eu un «effet important sur les perspectives canadiennes», a indiqué la Banque du Canada, en notant que «les contraintes de transport et l’augmentation de la production se sont combinées pour pousser à la hausse les stocks de pétrole dans l’Ouest et exercer encore plus de pressions à la baisse sur les prix de référence canadiens».

«Bien que les écarts de prix se soient resserrés ces dernières semaines après l’annonce des réductions obligatoires de la production en Alberta, les investissements dans le secteur pétrolier canadien devraient s’affaiblir davantage», a-t-on poursuivi.

Révision de la croissance du PIB réel

Malgré les prix du pétrole en baisse, l’économie canadienne se porte bien, avec un taux de chômage à son plus bas en quatre décennies et une croissance forte de l’emploi.

La Banque du Canada révise toutefois la croissance du PIB réel à 1,7 % en 2019, soit 0,4 % de moins qu’estimé en octobre.

«En ce qui concerne l’avenir, les exportations et les investissements hors énergie devraient progresser à un rythme solide, soutenu par la demande étrangère, l’Accord Canada-États-Unis-Mexique, le dollar canadien plus bas et les mesures fiscales fédérales visant les investissements», a-t-on mentionné.

Des augmentations à venir

Même s’il est demeuré inchangé en ce début de 2019, le taux directeur de la Banque du Canada «devra augmenter avec le temps jusqu’à l’intérieur d’une fourchette neutre pour assurer l’atteinte de la cible d’inflation», croit la Banque du Canada.

«Le rythme approprié des hausses de taux dépendra de l’évolution des perspectives, et tout particulièrement de celle des marchés pétroliers, du marché canadien du logement et des politiques commerciales mondiales», a-t-on ajouté.