Pleins feux sur «Les honorables»

À quelques heures de l'arrivée de la nouvelle série «Les honorables» sur le Club illico, les vedettes de la distribution sont allées à la rencontre du public, jeudi soir, au cinéma IMAX du Centre des sciences de Montréal.

Tout comme Patrick Huard, Macha Grenon, Mylène Mackay, Sylvain Marcel, les autres membres de la distribution et ceux de l'équipe, près de 400 clients de Vidéotron ont pu regarder en primeur les deux premiers épisodes de ce suspense psychologique dont l'intrigue se déroule dans l'univers de la justice.

Production originale du Club illico réalisée par Louis Choquette et écrite par Jacques Diamant, la série «Les honorables» se découpe en 10 épisodes. On y suit Ludovic Dessureaux (Patrick Huard) et sa femme Lucie (Macha Grenon), deux juges qui ne peuvent rester les bras croisés quand le meurtrier de leur fille cadette Gabrielle (Myriam Gaboury) est innocenté. Alicia (Mylène Mackay) et Raphaël (Olivier Gervais-Chourchesne), les deux autres enfants du couple, voient alors leur vie être complètement chamboulée.

Le tournage de cette nouveauté a eu lieu l'été dernier à Saint-Bruno-de-Montarville et au centre-ville de Montréal.