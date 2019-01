Tempête hivernale: jusqu’à 50 cm de neige

Une dépression va affecter l’est du Québec, mercredi et jeudi, apportant 20 et 50 centimètres de neige sur plusieurs régions d’ici jeudi soir.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avis de tempête hivernale pour les secteurs de Charlevoix, Montmagny et la pointe de est de la Gaspésie, entre 20 et 50 cm de neige sont prévus d’ici jeudi soir. La péninsule gaspésienne sera la région la plus touchée.

De plus, la neige sera accompagnée de vents parfois forts et violents sur certains secteurs causant de la poudrerie.

À Montréal, une accumulation de 2 à 4 cm est prévue mercredi avec des vents du nord-ouest de 20 km/ h avec des rafales à 50. À Québec, la neige intermittente tombera toute la journée, entre 5 à 10 cm d’accumulation est attendue. Le mercure affichera 0 °C à Montréal et 1 °C à Québec dans l’après-midi.

La journée de jeudi sera similaire.

Il faudra attendre vendredi pour que le soleil fasse son retour, juste à temps pour la fin de semaine. Ce sera également le retour du froid avec une baisse des températures.