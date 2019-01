TransCanada s’appellera TC Énergie

Une des plus importantes entreprises énergétiques du pays, TransCanada Corporation, compte changer de nom pour s’appeler TC Énergie.

«TC Énergie reflète mieux l’étendue de nos affaires et reconnaît notre historique de fournir l’énergie qu’utilisent des millions de Nord-Américains», a affirmé Russ Girling, président-directeur général de TransCanada, par communiqué, mercredi.

«Nous croyons que le nom TC Énergie énonce clairement la totalité de nos affaires – les pipelines, les activités de production d’électricité et d’entreposage d’énergie – et reflète notre croissance continentale continue en une entreprise avec des actifs essentiels et des employés au Canada, aux États-Unis et au Mexique», a-t-il ajouté.

Basée à Calgary, l’entreprise est derrière le controversé oléoduc Keystone XL aux États-Unis et le gazoduc Coastal GasLink de Colombie-Britannique qui est contesté par des autochtones de la nation Wet'suwet'en, dont 14 d’entre eux ont été arrêtés cette semaine.

Ce changement de nom doit être approuvé par les actionnaires de TransCanada lors de la prochaine assemblée extraordinaire annuelle.