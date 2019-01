L’Institut de la statistique du Québec révélait mardi que les Québécois travaillent moins que les autres Canadiens. Or si on gagne moins, on doit nécessairement dépenser moins...

À LIRE ÉGALEMENT

Les Québécois travaillent moins qu'ailleurs au pays

Voilà le grand dilemme du «modèle québécois», selon Mario Dumont : les Québécois veulent le beurre et l’argent du beurre quand vient le temps de parler de la qualité de vie et des services sociaux.

«C’est là au Québec que la chaîne débarque. Nous autres, on aime ça travailler moins, mais on ne veut pas avoir moins. On veut avoir plus de programmes sociaux, plus de ceci, plus de cela, on veut tout avoir, souligne-t-il. Ne dites pas aux Québécois qu’ils vont avoir moins de services qu’en Alberta! Malheureusement, la vie est ainsi faite que tu ne peux pas travailler moins et dépenser plus.»

Selon l’étude, la semaine de travail moyenne s’établit à 35,1 heures au Québec, comparativement à 36 % pour l’ensemble du pays.

Mario Dumont raisonne qu’il pourrait être tout à fait approprié d’affirmer que le «modèle québécois» est une réussite, qu’il permet aux travailleurs de passer plus de temps avec leur famille ou pour s’adonner à des loisirs. Il faut cependant être conséquent et ne pas s’attendre à récolter les mêmes résultats qu’ailleurs où les gens travaillent plus.

Par ailleurs, l’étude ne dénote en aucun cas une paresse chez les travailleurs québécois. Il met plutôt en relief, à son avis, tout le système qui a été construit afin de permettre à ceux-ci de travailler moins. Les conventions collectives du système public, les congés parentaux, les retraites hâtives et les normes du travail sont autant de facteurs qui contribuent à réduire le nombre d’heures passées au boulot par semaine, comme l’impôt sur le revenu qui décourage le travail des heures supplémentaires.