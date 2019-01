Un contrat de 884 M$ au New Jersey pour Bombardier Transport

La New Jersey Transit Corporation fait de nouveau confiance à Bombardier Transport en passant une commande de 669 millions $ US, soit environ 884 millions $ CAN, pour de nouvelles voitures pour ses trains de banlieue.

Ce troisième contrat avec l’autorité de transport du New Jersey porte sur la commande de 113 voitures multiniveaux III, qui seront dotées de nouvelles caractéristiques conçues pour améliorer l’expérience des passagers, a précisé l’entreprise, mercredi, par communiqué.

Une option pour un maximum de 886 voitures additionnelles est aussi comprise dans l’entente avec la New Jersey Transit Corporation, qui avait procédé à des commandes en 2002 et en 2010 auprès de Bombardier pour 429 voitures multiniveaux I et II.

«NJ TRANSIT nous fait l’honneur de nous considérer comme un partenaire depuis 1980; nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec eux dans le cadre de cette initiative d’envergure afin d’améliorer l’expérience des clients», a indiqué Elliot G. Sander, président de Bombardier Transport pour la région des Amériques.

«Nous sommes convaincus que nos nouvelles voitures multiniveaux III, avec leurs caractéristiques techniques et de confort améliorées, permettront d’offrir un service exceptionnel et répondront aux attentes croissantes des passagers», a dit pour sa part Pierre-Yves Cohen, président Produits et ingénierie de Bombardier Transport.

«Ce contrat comprendra des voitures de tête, des voitures remorques, dont certaines dotées de toilettes, et de nouvelles voitures motrices capables de remplacer des locomotives pour former des automotrices, donnant ainsi plus de souplesse opérationnelle à NJ TRANSIT, a ajouté M. Cohen. En outre les voitures multiniveaux III seront entièrement compatibles et interopérables avec les voitures multiniveaux I et II.»

Les voitures multiniveaux III seront notamment dotées d’écrans couleur pour l’information-divertissement et de ports USB intégrés aux sièges.