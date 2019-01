Un homme meurt peu de temps après avoir demandé l'aide de policiers

Une enquête tentera de faire la lumière sur la mort d’un homme au New Jersey, décédé moins de 48 heures après avoir demandé la protection de policiers. Pendant ce temps, la population se fait entendre dans la rue et réclame des réponses.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Jameek Lowery, 27 ans, a diffusé une vidéo en direct sur son compte Facebook qui est rapidement devenue virale. Pieds nus, en sueurs et avec de l’écume aux lèvres, il demandait notamment de l’eau. Il affirmait que quelqu’un voulait le tuer.

Sa famille se demande maintenant ce qui est arrivé lors du trajet en ambulance entre le poste de police et l’hôpital, alors que Lowery était placé en garde à vue.

Un communiqué diffusé mardi par la police a indiqué que les policiers avaient dû utiliser la force pour placer le père de trois enfants dans l’ambulance. À son arrivée à l’hôpital après un trajet qui a duré entre cinq et 12 minutes, Lowery était inconscient.

Manifestations

Mardi soir, des manifestants ont encerclé des policiers à moto devant l’hôtel de ville de Paterson, réclamant la justice. La situation a dégénéré lorsque le mouvement s’est déplacé vers le poste de police, où la foule a été dispersée.

«On veut savoir ce qui lui est arrivé entre le poste et les urgences. On veut savoir beaucoup de choses. On veut juste la justice», a affirmé le frère de Jameek Lowery, Jamir King.

À l’hôtel de ville, la mère de Lowery a assuré qu’elle obtiendrait justice avant de «quitter ce monde».