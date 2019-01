Un «vampire cannibale» tue sa mère à la hache, boit son sang et brûle le corps

Un homme de 27 ans est activement recherché en Inde pour un crime tout droit tiré d’un film d’horreur qui inclut magie noire, cannibalisme et vampirisme.

Le jeune homme aurait tué sa mère à la hache pour ensuite boire son sang et découper son corps en plusieurs morceaux pour les faire brûler. Selon le Times of India, celui qui est désormais surnommé le «vampire cannibale» aurait accusé sa mère de 50 ans d’être une sorcière et d’être la cause de l’échec de son mariage et de la mort de son père et de son frère.

Une femme qui affirme avoir été témoin du crime, survenu la veille du Jour de l’An, s’est dit être tellement en état de choc qu’elle n’a pu rapporter les événements aux policiers que trois jours plus tard. Selon son témoignage, l’accusé, Dilip Yadav, aurait frappé à coups de hache sa mère à la tête, au cou et à la poitrine. Elle affirme avoir ensuite aperçu Dilip s’agenouiller et lécher le sang giclant du cadavre. Il aurait ensuite traîné le corps à l’intérieur de la maison pour le découper en morceaux et le jeter dans le feu.

L’enquête tend à corroborer le témoignage puisque des os carbonisés ont été retrouvés dans la résidence. Les policiers ont aussi noté la présence d’éclaboussures de sang sur les murs et au sol ainsi que de morceaux de chair humaine.

La police considère le dossier comme un cas de cannibalisme. Selon des voisins, Dilip Yadav était un jeune homme influencé par la magie noire et parlait régulièrement de sacrifices humains.