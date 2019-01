Caroline Néron au bord de la faillite

Coup de tonnerre dans le commerce de détail québécois. Au bord de la faillite, les magasins de bijoux Caroline Néron se placent sous la protection de la Loi sur la faillite. Neuf des quatorze boutiques fermeront prochainement et 64 des 152 employés seront licenciés.

«Dans les faits, ce sont les erreurs du passé qui nous ont positionnés dans cette situation, a confié Caroline Néron dans une entrevue à TVA Nouvelles, secouée par ses récents déboires. Dans ma tête, il y avait toujours une solution, jusqu’à ce qu’on me dise "tu n’as plus le choix, ton passé est trop lourd"».

Même si les bijoux se vendent bien et que la majorité des boutiques sont rentables, l’entreprise de Caroline Néron traîne de lourdes dettes qui plombent ses finances. «Les loyers dans les centres commerciaux sont exorbitants, l’achalandage a diminué et nous sommes engagés dans des baux pour de nombreuses années», explique la femme d’affaires.

Du coup, elle reconnaît que son manque d’expérience l’a amenée à commettre des erreurs. «Je suis autodidacte. Mes forces ce sont le développement des affaires et le marketing. Mes faiblesses étaient définitivement vers la gestion et la finance», reconnaît-elle.

Une relance

Le plan de restructuration implique la fermeture du siège social basé à Montréal. Le modèle d’affaires sera complètement revu, en étant davantage axé sur la distribution de bijoux au sein d’autres organisations et chaînes de magasins.

«On est déjà en train de s’établir aux États-Unis. On a signé un groupe à Los Angeles qui est excité par la ligne. Même chose à New York! On est prêt pour le virage», souligne l’entrepreneure qui refuse de baisser les bras.

Un divorce

Sur le plan personnel, les derniers mois ont aussi été difficiles pour Caroline Néron. «J’ai eu peur pour mes parents qui se faisaient du souci. Ma fille aussi que je voyais pleurer.»

Mariée depuis 2013 à l’homme d’affaires Réal Bouclin, fondateur du Réseau Sélection, elle formait l’un des couples les plus en vue de la communauté d’affaires. Au cours des derniers mois, ce dernier a aidé financièrement l’entreprise de sa conjointe.

Or, leur union n’a pas survécu aux turbulences. «Il y a des couples qui vont sortir plus forts, d’autres vont se séparer. Moi, ç’a été ça», souligne Caroline Néron, prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie personnelle et professionnelle.