Caroline Néron, du monde du spectacle à l'entrepreneuriat

Après une carrière comme comédienne puis une autre comme chanteuse, Caroline Néron a décidé de se lancer dans la création de mode en lançant sa ligne de bijoux et d'accessoires, il y a près de 15 ans. Bijoux Caroline Néron voyait alors le jour.

«Ma compagnie a été lancée en trois semaines, sur un coup de tête», confiait-elle en entrevue, en 2013.

À lire aussi : Caroline Néron au bord de la faillite

À peine cinq ans après sa création, l'entreprise comptait 26 employés, plus de 140 points de vente et son chiffre d'affaires atteignait 2 millions $.

Les pièces sont fabriquées à base de cristaux Swarovski, de pierres semi-précieuses, de zircons et divers autres matériaux. Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, ceintures ou autres: la marque s’est diversifiée avec le temps.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI Caroline Néron lors du Cocktail d'ouverture du Festival Mode et Design à l'Édifice Wilder, à Montréal, lundi le 21 août 2017

Sébastien St-Jean / Agence QMI Lancement de la collection de bijoux Néron-Lapointe, à Montréal, Québec, Canada, le mardi 24 janvier 2017

Sébastien St-Jean / Agence QMI Lancement de la collection de bijoux Néron-Lapointe, à Montréal, Québec, Canada, le mardi 24 janvier 2017.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Le Conseil du patronat du Québec lance sa campagne «Prospérité Québec» afin de promouvoir sa vision économique qui «vise à libérer le plein potentiel» de la province, au Salon urbain de la Place des Arts, à Montréal, le lundi 16 février 2015.

DANIEL MALLARD/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI Caroline Néron dans sa boutique de Place Sainte-Foy, en jeudi 13 février 2014.

Jocelyn Malette Caroline Néron à Montréal, mardi 9 juillet, 2013.

PASCALE LÉVESQUE/AGENCE QMI Porte-parole du Mélio Show au profit de la maison Mélio du centre de réadaptation Marie enfant du CHU Sainte-Justine. 14 mai 2013.

SIMON CLARK/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI Caroline Néron sur les Plaines d Abraham, le jeudi 25 Avril 2013, à Québec.

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE Caroline Néron après le défilé «Bijoux Caroline Néron» dans le cadre de la 21e édition de la Semaine Mode Montréal (SMM) au marché Bonsecours le 9 septembre 2011 à Montréal, Québec.

JMTL Le tournoi féminin de la Coupe Rogers de tennis débute officiellement le lundi 16 août 2010 au Stade Uniprix.

Agence QMI Montréal, le 30 septembre 2010 - Deux modèles nous montrent les vêtements de la collection Printemps-été 2011 de la designer Caroline Néron lors d'un défilé à la Semaine de Mode de Montréal 2010, au Marché Bonsecours à Montréal, le 30 Septembre 2010.

Agence QMI Défilé de bijoux de Caroline Néron

Agence QMI Défilé de bijoux de Caroline Néron



























Ce qui ne l’a pas empêché de faire des erreurs. «J’avais toujours des idées de grandeur, avait-elle confié. Je suis allée chercher du financement pour présenter mes produits aux Galeries Lafayette de Paris. En un mois, j’ai perdu 100 000 $. J’ai tiré la plogue et je suis revenue au Québec.»

Son travail l’a d’ailleurs permis de décrocher quelques distinctions depuis près de 15 ans: prix de l’Entrepreneure de l’année grande entreprise, au concours du Réseau des femmes d’affaires du Québec (en 2012), prix en philanthropie pour la lutte contre le cancer du sein et pour l’environnement, et première au Québec en 2013 au classement PROFIT 500 des entreprises les plus en croissance.

Qui est Réal Bouclin?

Réal Bouclin est le président et chef de la direction de Groupe Sélection, anciennement Réseau Sélection, qui a fêté son 30e anniversaire en octobre dernier.

Cette entreprise lavalloise compte plus de 50 complexes résidentiels en activité ou en construction. La compagnie emploie 4500 employés à travers le Québec, dont 1000 dans la division construction.

On leur doit notamment le projet Sélection Panorama à Laval qui représente un investissement de près de 100 millions $. Après Laval, l’entreprise planche sur un projet similaire à Repentigny et d’autres suivront à Ottawa et à Toronto, selon le plan quinquennal 2015-2020 de l’entreprise qui prévoit des investissements de l’ordre de 2 milliards $.

En 2015, Réal Bouclin a été distingué du prix Entrepreneur pour «son dynamisme, sa passion, son engagement et son désir de repousser sans cesse ses limites» lors du 25e Gala Prix Performance, organisé par le Réseau ESG UQAM.

C’est aussi cette année-là qu’il a dit oui à Caroline Néron devant 180 invités. Le couple s’est rencontré en 2011 lors d’une soirée-bénéfice organisée par la Fondation Charles-Bruneau.