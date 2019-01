Épidémie de gastro sur un luxueux bateau de croisière

Les passagers de l’un des plus gros bateaux de croisière au monde, le Royal Caribbean's Oasis of the Seas, ont été frappés par une épidémie de gastro à leur arrivée en Jamaïque, mercredi. Le navire avait quitté Port Canaveral, dimanche.

«Jusqu’à maintenant, 167 cas d’un virus gastro-intestinal ont été rapportés depuis dimanche représentant 2% des 9000 passagers et des membres d’équipage à bord», a fait savoir par courriel Owen Torres, porte-parole de Royal Caribbean, hier au Florida Today.

M. Torres a aussi expliqué que les «voyageurs touchés par la maladie de courte durée sont traités par l'équipe médicale de notre bateau avec des médicaments en vente libre».

«Nous recrutons du personnel médical supplémentaire à bord afin de procéder à des procédures sanitaires intensives pur minimiser les risques de nouveaux problèmes», a ajouté le porte-parole de Royal Caribbean.

Les passagers se sont plaints sur les médias sociaux qu’ils n’étaient pas autorisés à descendre du bateau à 18 ponts et que leurs invités sont restés coincés à bord du navire durant plusieurs heures.

L'Oasis of the Seas a finalement pu reprendre la route en direction de Cozumel.