François Legault veut accélérer son développement de la ligne bleue

Le premier ministre François Legault veut accélérer le développement de la ligne bleue du métro de Montréal, souhaitant la concrétiser le plus vite possible.

«J’espère être capable d’annoncer rapidement que le financement est complété et on va accélérer. Je ne peux pas vous annoncer aujourd’hui une date, mais je peux vous dire que la commande qui est passée au ministre François Bonnardel, c’est qu'il faut que ce soit réalisé le plus vite possible», a-t-il annoncé jeudi lors d’un point de presse à Montréal.

Il était en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du ministre fédéral des Infrastructures, François-Philippe Champagne.

Le prolongement de la ligne bleue est évalué à 3,9 milliards $. Selon l’échéancier prévu, les travaux doivent débuter en 2021 pour une mise en service en 2026.