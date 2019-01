Si les relations diplomatiques du Canada sous l’ex-premier ministre Stephen Harper étaient considérées comme «froides», l’approche «amicale» adoptée par Justin Trudeau n’a guère porté ses fruits, analyse Mario Dumont.

Mercredi, l'ambassadeur de Chine au Canada, dans une déclaration fracassante, a accusé Ottawa et ses alliés de faire preuve «d'égoïsme occidental et de suprémacisme blanc». «Une accusation grave» qui gangrène encore davantage la relation déjà houleuse entre les deux pays, souligne Mario Dumont. Une tendance lourde depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, fait-il remarquer.

«Justin Trudeau est arrivé avec une approche beaucoup plus amicale, certains diront angélique. C’est-à-dire que nous au Canada, on est du bon monde, on veut faire le bien, [...] on veut être amis de tous, souligne le commentateur politique. Tu regardes ça trois ans plus tard et tu te dis “ouin, elle va comment la diplomatie canadienne?”»

Mario Dumont note que les relations du Canada avec les deux géants en termes de population dans le monde – la Chine et l’Inde – ne sont pas au beau fixe actuellement, comme celle avec son principal allié américain, bien que cette situation soit en grande partie attribuable à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

«Le point n’est pas de dire que c’est de sa faute [celle de Justin Trudeau], tempère Mario Dumont. Le point est que l’approche amicale, gentille, généreuse, bien intentionnée, certains qui aiment moins Justin Trudeau diraient l’approche “câlinours”, ne semble pas donner les résultats escomptés.»

Certes, le Canada continue d’entretenir d’excellentes relations diplomatiques avec de nombreux pays, rappelle Mario Dumont, mais force est d’admettre que la qualité de ses relations avec les deux pays les plus peuplés et le géant économique ont régressé depuis trois ans.