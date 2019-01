L’homme accusé d’avoir tué et décapité sa victime se représentera seul

L’homme accusé d’avoir tué et démembré un sexagénaire, dont les parties du corps ont été retrouvées dans le réfrigérateur de sa résidence en 2017 a largué ses avocats en plein procès jeudi.

Le juge de la Cour du Québec qui préside ce procès, Alexandre Boucher, a autorisé ce matin Félix Pagé à assurer seul sa défense à partir de maintenant et en a informé le jury.

Il n’a pas spécifié aux 12 jurés de ce procès qui a débuté lundi, au palais de justice de Drummondville, les raisons qui motivent cette décision.

Félix Pagé est accusé de meurtre au deuxième degré de Roland Baker et d’outrage à son cadavre.

Un droit

Le juge Boucher a expliqué au jury que Félix Pagé pouvait, comme accusé, se défendre lui-même et remercier ses deux avocats, soit Me Marion Burelle et Me Noémi Tellier.

«C’est son droit et c’est correct», a-t-il déclaré.

Le juge Boucher a également insisté pour faire comprendre aux jurés que cette décision ne devait aucunement porter préjudice à l’accusé ni, au contraire, l’avantager.

«Votre travail ne change pas», a-t-il ajouté.

Il a rappelé aux membres du jury qu’ils demeuraient les juges de faits et que leur rôle était de rendre verdict en se basant sur la preuve, peu importe si l’accusé a des avocats ou non.

Selon lui, ce n’est pas la première fois qu’un accusé décide, en cours de procès, de se représenter seul.