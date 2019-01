Qu’est-ce que la dégénérescence maculaire?

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de cécité chez les personnes âgées. Au Canada, on estime que 1,5% des personnes de plus de 40 ans et 15% des personnes de plus de 75 ans en souffriront.

La macula est la partie centrale de la rétine, au fond de l’œil, qui est responsable de la vision précise. La DMLA se traduit donc par une perte progressive ou soudaine de la vision centrale.

Le pharmacien en résidence au Québec Matin, Jean-Yves Dionne, a fait le tour des principaux facteurs de risque, symptômes et moyens de prévention.

Facteurs de risque

-Âge

-Antécédents familiaux

-Génétique

-Personnes de sexe féminin

-Personnes au teint clair

-Charge glycémique (lien important avec l’alimentation raffinée, les sources de glucides comme les farines blanches et les aliments transformés)

-Diète faible en fruits et légumes

-Tabagisme

-Sédentarité

-Inflammation chronique

-Hypertension

Symptômes

-Besoin d’accroitre la luminosité

-Vision centrale floue ou embrouillée

-Adaptation lente après éblouissement

-Perception altérée des couleurs, paraissent plus ternes

-Distorsion des lignes droites

-Stade avancé: tache sombre au centre du champ de vision, hallucinations visuelles

Prévention générale

-Ne pas fumer

-Avoir une alimentation riche en antioxydants contenant des légumes verts et des petits fruits comme les bleuets

-Alimentation riche en omégas 3(noix de Grenoble, graines de lin et de chia, huile de canola)

-Diète méditerranéenne

-Limiter l’alcool

-Pratiquer une activité physique modérée à intense

Voyez la chronique dans son entièreté dans la vidéo ci-dessus