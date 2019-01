Six arrestations en Mauricie

Six personnes ont été arrêtées jeudi matin en Mauricie par les policiers dans le cadre d’une opération de lutte au trafic des stupéfiants.

Les arrestations ont eu lieu à Louiseville, Maskinongé et Trois-Rivières par l’Équipe d’enquête et de coordination sur le crime organisé – Mauricie. Cinq hommes et une femme ont été interpellés. Ils devraient comparaître ce jeudi au palais de justice de Trois-Rivières.

Opération en cours en matière de trafic de #stupéfiants à

Louiseville, Maskinongé et Trois-Rivières. Six personnes ont été arrêtées par

l’Équipe d’enquête et de coordination sur le crime organisé Mauricie. — SQ Ouest (@sureteouest) January 10, 2019

On ignore si les gens visés sont liés entre eux ou aux motards.

Rappelons qu’en décembre dernier, une perquisition avait visé le nouveau local du chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières, à Saint-Cuthbert, dans Lanaudière. Le tout nouveau blindé de la Sûreté du Québec avait été mis à contribution. Personne n’avait alors été arrêté.

Pour le moment, on ignore si les arrestations de ce jeudi sont liées à cette opération.