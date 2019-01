Un algorithme pour détecter et éliminer le partage de compte

Le partage de mots de passe permettant à plusieurs personnes d’utiliser un même compte d’une plateforme de contenus payante comme Netflix ou Hulu est une pratique bien connue. Les géants du secteur auront cependant bientôt un puissant outil pour vous en empêcher.

La compagnie Synamedia a dévoilé au Consumer electronics show (CES) 2019 de Las Vegas un algorithme qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage de la machine pour repérer les comptes fautifs et en aviser les compagnies.

Lorsqu’une compagnie achète les services de Synamedia, cette dernière met à profit son algorithme qui analysera une foule d’informations sur les utilisateurs pour déterminer le lieu d’écoute, l’heure du visionnement, le type de contenu consommé et par quel type d’appareil, pour ne nommer que celles-là.

«Un exemple type serait de voir un abonné qui regarderait simultanément du contenu sur la côte est et la côte ouest américaine», a mentionné l’un des directeurs de la compagnie Jean-Marc Racine au site spécialisé The Verge.

C’est à la compagnie que revient toutefois le dernier mot. Si un compte est partagé de façon abusive et utilisé par des milliers d’utilisateurs – s’il a été vendu en ligne, par exemple – la compagnie peut décider de carrément le fermer. Si la faute est plus inoffensive, comme dans le cas d’un partage de mot de passe entre membres d’une même famille, vous pourriez simplement recevoir un courriel vous encourageant à vous abonner à un forfait supérieur.

«L’approche habituelle tend à ne pas être trop punitive, mentionne M. Racine. On préfère vendre à la hausse.»

Le système est actuellement en mode d’essai chez plusieurs compagnies, mais Synamedia a refusé de dévoiler lesquelles. M. Racine évoque que la popularité du produit révèle la maturation du marché du streaming vidéo. Au début, note-t-il, les compagnies tendent à être plus souples sur le partage de mot de passe parce qu’il permet d’introduire de nouvelles personnes au produit, mais plus le marché se développe, plus les compagnies deviennent préoccupées par les enjeux de piratage et de maximisation des revenus.