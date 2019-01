Une femme de 48 ans portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 48 ans portée disparue de mercredi soir à Québec.

Caroline Bouchard a été vue pour la dernière fois vers 19 h, alors qu’elle circulait à pied dans le secteur de la rue Colombière.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité si elle ne reçoit pas les soins appropriés à son état.

Mme Bouchard mesure 1,55 m (5 pi 1 po) et pèse 52 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns clair attachés en chignon. Au moment de sa disparition, la quinquagénaire portait un manteau noir avec l’inscription «Parasuco» au dos, des pantalons et des bottes noires ainsi qu’un foulard à carreaux noir et blanc. Elle serait partie avec un sac à dos et un sac de taille noir.

Toute personne ayant de l’information pouvant permettre de la retrouver est invitée à composer le 911 ou le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR.