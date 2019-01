Dave Grohl tombe encore de scène

Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, est une fois de plus tombé sur scène ce mercredi, durant le premier concert du groupe de cette nouvelle année. Il s'était déjà cassé la jambe en tombant de la scène en Suède en 2015, et cette fois-ci, c'est à Las Vegas qu'a eu lieu la chute, pendant un solo de guitare.

Des fans ont filmé la scène, et l'on peut voir sur les vidéos Dave Grohl essayant d'attraper une bière tendue par un fan pour la boire, mais ne pas y arriver et tomber. Dave Grohl avait l'année dernière confesser être rarement sobre sur scène, car il boit avant les concerts.

«Une heure avant le concert, je bois une Coors Light, avait-il confié à KLOS-FM. 50 minutes avant le concert, je bois un Jagermeister, je finis la Coors Light, et j'en ouvre une autre. Et comme il y a des gens, je bois des shots avec eux. Puis je finis la Coors Light, j'en prends une autre, et c'est environ 20 minutes avant de monter sur scène, j'ai bu trois ou quatre shots de Jager et trois Coors Light. Puis les gens partent, et on a quinze minutes à nous, et on doit monter sur scène, donc j'ouvre une dernière bière pour en avoir une de fraîche sur le chemin, et je finis la bouteille de Jager.»