ExploraZoo renaît de ses centres après un an

Le petit Antoine, 3 ans et demi, a retrouvé son jardin d'enfants après une année d'attente. L'ExploraZoo avait été entièrement détruit par les flammes en décembre 2016, dans le secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay.

«Les premiers temps, il me disait: "On s'en va à la maison brûlée à Ben...", et je lui répondais qu'on allait dans la nouvelle maison de Ben», a raconté sa mère en entrevue à TVA Nouvelles, vendredi.

Ben, c'est Benjamin Beaudet, l'un des deux éducateurs de la garderie en milieu familial ExploraZoo, avec sa conjointe Caroline Girard. La fidélité des parents et la générosité de la population ont joué un grand rôle dans la renaissance d'ExploraZoo.

Le 12 décembre 2016, pendant qu'Antoine et ses six jeunes camarades bénéficiaient d'une sortie, la garderie avait été complètement rasée par un incendie d'origine accidentelle. Caroline Girard et Benjamin Beaudet avaient rouvert temporairement le jardin d'enfants dans un autre secteur quelques semaines plus tard. Ils ont pris possession de la nouvelle bâtisse, sur le même terrain, en septembre dernier.

«Ça a été un combat d'un an, a dit Caroline Girard. Ça a été un stress constant, mais le bonheur des enfants et des parents, aujourd'hui, ça n'a pas de prix.»

Les deux éducateurs accueillent maintenant neuf enfants. Les parents n'ont jamais voulu chercher une autre garderie en attendant la reconstruction.

«C'est vraiment un milieu exceptionnel, a dit l'un des parents, Jean-Benoît Tremblay.

On n'a jamais songé à regarder ailleurs.»

L'incendie avait déclenché une vague de générosité au sein de la population. De nombreux jouets recueillis sont très utiles aujourd'hui à la garderie.

«On dit merci à la population, a indiqué Benjamin Beaudet. On a aussi redonné à d'autres qui ont aussi été victimes d'un incendie par la suite.»