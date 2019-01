Jessica Simpson lance un appel à l'aide pour régler son problème d'enflure

Jessica Simpson est enceinte de son troisième enfant et malheureusement, elle vit actuellement des moments plutôt désagréables.

C’est que la pop star subit une enflure aiguë des pieds et des chevilles, une situation devenue si insupportable qu’elle a décidé de lancer un appel à l’aide sur Instagram.

«Avez-vous des remèdes? À l’aide!», indique la future maman sur Instagram.

La maman 38 ans n’est pas la seule star qui a déjà témoigné de ce désagrément de grossesse : Kim Kardashian avait partagé une photo de ses chaussures lacées qui s’étaient imprégnées dans sa peau.

Sans surprise, les idées de remèdes et potentielles solutions ont afflué sous la publication. Jessica Simpson a annoncé que son mari, Eric Johnson, et elle attendaient leur troisième enfant en septembre dernier. Les deux sont déjà parents d’une fille, Maxwell Drew Johnson, âgée de 6 ans, et d’un fils âgé de 5 ans, Ace Knute Johnson.