Même si des nouveaux cas de corruption ou de collusion dans le monde municipal sont plus rarement médiatisés qu’il y a dix ans, il serait illusoire de penser que ce fléau a disparu, croit un spécialiste de la question.

«La corruption va être beaucoup plus cachée. Maintenant que c’est un problème de société qu’on a accepté et qu’on a voulu combattre, ça va être beaucoup plus dur de s’afficher en pleine lumière», affirme Rodolphe Parent, de la Ligue d’action civique, un organisme qui lutte contre la corruption.

Jeudi soir, l’émission «J.E.» a levé le voile sur certains pans d’une époque trouble de notre histoire récente, notamment avec des images et des documents exclusifs qui ont fait entrer les spectateurs au cœur des scandales de corruption.

Grâce aux révélations effectuées il y a dix ans, le portrait au Québec a bien changé, admet-il.

«On a quand même fait beaucoup de chemin. On a maintenant de nouveaux chiens de garde et des élus qui sentent beaucoup moins ce sentiment d’impunité.»

En visionnant l’émission de «J.E.» de cette semaine, M. Parent reconnaît qu’il a eu un «sentiment de dégoût» concernant le sentiment d’impunité qui régnait au Québec avant 2009.

«J’ai beaucoup de mal à imaginer aujourd’hui un élu qui se dirait que c’est une bonne idée d’accepter le cadeau d’un entrepreneur, d’aller sur le yacht de quelqu’un. J’espère que ça va rester longtemps comme ça.»