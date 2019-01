Le marché immobilier en pleine croissance

Le marché immobilier montréalais poursuit sa croissance. Après une année 2018 exceptionnelle, voilà que 2019 s'annonce aussi bien.

La métropole devrait mieux tirer son épingle du jeu que toutes les grandes villes canadiennes avec une hausse de 3% du prix moyen des maisons, lequel s’élèvera pour cette année à 421 000$.

En comparaison, la valeur des maisons atteindra 855 000$ (+1,3%) à Toronto et 1 291 000$ (+0,6%) à Vancouver, selon les prévisions de Royal LePage pour 2019. Dans le cas des deux plus importants marchés au pays, on parle de véritables corrections à la suite de plusieurs années de surchauffe.

«Pendant que les prix à Toronto et Vancouver augmentaient de 15-20 et même 30% à certains trimestres, à Montréal, on a toujours eu des augmentations qui allaient entre 5 et 10%. Alors on bénéfice maintenant de cette stabilité-là», constate un expert immobilier de chez Royal LePage.

Si, à Montréal, les bonnes affaires partent rapidement, le segment des habitations de luxe s’avère l’un des plus florissants.

