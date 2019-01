Les citoyens de Terrebonne déçus, mais pas surpris

Les images de l’ancien maire Jean-Marc Robitaille sur le yacht d’un entrepreneur continuent de susciter énormément de réactions partout au Québec. Les citoyens de Terrebonne n’étaient pas surpris, mais sont tout de même déçus.

Au lendemain de la diffusion de l’émission de «J.E.», TVA Nouvelles est allée cueillir leurs commentaires.

«Je suis à la retraite, ça fait 10 ans. Je me prive pour pas dépenser parce qu'il faut que je paie mes taxes [...] Eux autres, ils font la belle vie, là! Et les payeurs de taxes, on est nuls vis-à-vis d'eux autres!» lâche un homme.

«C'est partout pareil. C'est la même chose. Toutes les villes. Aussitôt qu'ils ont le pouvoir, c'est ça qu'ils font. Ils font de la corruption!», lance une dame.

La Ville de Terrebonne et son maire disent travailler dans le but de regagner la confiance des citoyens.

«Chaque jour, on construit et on veut rebâtir la confiance des citoyens envers l'administration municipale. Et, malheureusement, ces images viennent à nouveau... contribuer au cynisme vis-à-vis la politique», déplore le maire Marc-André Plante.

La Ville est actuellement à mettre en place un partenariat avec le Bureau d'éthique et d'intégrité de la Ville de Laval.