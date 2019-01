Montréal dépasse Toronto et Vancouver

Le Grand Montréal a de nouveau devancé Toronto et Vancouver, au quatrième trimestre, en ce qui a trait au taux d’appréciation des propriétés, révèle l’Étude sur le prix des maisons de Royal LePage rendue publique vendredi.

Il s’agit d’un deuxième trimestre consécutif où la région métropolitaine dépasse les deux principaux marchés immobiliers du pays.

Ainsi, en vertu d’une hausse de 4,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2017, le prix de l’agrégat a atteint 407 230 $. Le prix de l’agrégat est obtenu à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de trois types de propriétés, soit les maisons à deux étages, les maisons de plain-pied et les condos.

Pour ce qui est des maisons à deux étages, le prix médian a crû de 3,5 % au quatrième trimestre dans le Grand Montréal, pour se fixer à 517 190 $.

Les maisons de plain-pied ont vu leur valeur médiane croître de 5,1 % par rapport à la période correspondante de 2017 pour atteindre 315 257 $, devant les condos, avec un prix médian en hausse de 4,9 %, à 328 254 $.

Royal LePage indique dans son rapport que les acheteurs dans le Grand Montréal peuvent trouver des maisons équivalentes à celles qui sont en vente dans les régions de Toronto et de Vancouver, les deux marchés immobiliers les plus vigoureux de la dernière décennie au pays, mais pour la moitié du prix. Royal LePage parle ainsi d’un marché montréalais qui «a repris le rythme et attiré la demande de par sa stabilité».

«2018 a été l'année de tous les records sur le marché immobilier du Grand Montréal», a indiqué Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage pour la région du Québec.

«Le taux d'appréciation des prix a dépassé la moyenne nationale pendant les trois derniers trimestres de l'année, le taux de chômage a continué de performer à des seuils historiquement bas et la confiance des consommateurs a surpassé grandement la moyenne des 10 dernières années», a-t-il poursuivi, en rappelant que l'indice de confiance des consommateurs à l’égard d’un achat important a atteint 40 % en décembre dernier.

Montréal devrait trôner en tête en 2019

Même si le Conference Board du Canada a indiqué que l’économie montréalaise risque de ralentir légèrement cette année, Montréal devrait demeurer au sommet en ce qui a trait à l’appréciation du prix des propriétés à l’échelle canadienne, avec une augmentation moyenne de 3 %, devant le Grand Toronto (+1,3 %) et le Grand Vancouver (+0,6 %).

«Le Grand Montréal restera un marché à l'avantage des vendeurs pour 2019, et probablement au-delà. Il y a une frénésie dans le marché montréalais, dû à son abordabilité par rapport aux autres villes canadiennes et aux conditions économiques qui n'ont jamais été aussi bonnes, incluant la hausse des salaires», a indiqué Dominic St-Pierre, qui voit d’un œil positif la décision de la Banque du Canada de ne pas augmenter le taux directeur, qui est demeuré inchangé à 1,75 %, mercredi, «profitant à l'abordabilité» selon Royal LePage.

Données de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage - Grand Montréal - 4e trimestre de 2018:

Maisons à deux étages

Prix médian T4 2018 / Variation T3 2018-T4 2018 (%) / Variation T4 2017-T4 2018 (%)

Laval 438 575 $ / 0,5 % / 5,1 %

Montréal centre 789 423 $ / 1,1 % / 3,7 %

Montréal est 480 638 $ / 1,0 % / 1,5 %

Montréal ouest 522 701 $ / 0,4 % / 1,0 %

Rive-Nord de Montréal 401 275 $ / 1,1 % / -0,2 %

Rive-Sud de Montréal 463 228 $ / -0,5 % / 7,1 %

Grand Montréal 517 190 $ / 0,6 % / 3,5 %

Maisons de plain-pied

Prix médian T4 2018 / Variation T3 2018-T4 2018 (%) / Variation T4 2017-T4 2018 (%)

Laval 328 658 $ / 2,9 % / 5,9 %

Montréal centre 483 634 $ / 3,3 % / 7,9 %

Montréal est 362 907 $ / 2,7 % / 5,6 %

Montréal ouest 403 752 $ / 1,6 % / 11,1 %

Rive-Nord de Montréal 271 476 $ / 0,6 % / 2,9 %

Rive-Sud de Montréal 309 712 $ / 0,3 % / 4,6 %

Grand Montréal 315 257 $ / 1,2 % / 5,1 %

Condos

Prix médian T4 2018 / Variation T3 2018-T4 2018 (%) / Variation T4 2017-T4 2018 (%)

Laval 252 886 $ / 1,4 % / 3,7 %

Montréal centre 399 251 $ / 1,4 % / 6,0 %

Montréal est 311 930 $ / 2,6 % / 3,4 %

Montréal ouest 277 537 $ / 1,3 % / 1,8 %

Rive-Nord de Montréal 222 715 $ / 0,8 % / 1,4 %

Rive-Sud de Montréal 243 178 $ / 1,2 % / 5,2 %

Grand Montréal 328 254 $ / 1,5 % / 4,9 %