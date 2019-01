Une fin de semaine ensoleillée, mais froide

La fin de la tempête de neige laisse la place à une chute des températures pour la fin de semaine sur l’ensemble du Québec.

Quelques flocons devraient encore tomber, vendredi, sur l’est du Québec où des vents forts sont également prévus.

La journée sera surtout marquée par le retour du soleil et par une chute des températures sur l’ensemble de la province.

À Montréal, le soleil sera de la partie dès vendredi et au moins jusqu’ à lundi. Côté températures, le mercure affichera un maximum de – 14 °C et des ressentis pouvant aller jusqu’à 25 °C.

À Québec, de la neige intermittente devrait continuer de tomber au cours de la journée de vendredi. Dès samedi, le soleil brillera et les températures oscilleront entre – 12 °C et – 14 °C au cours de la fin de semaine, avec un refroidissement éolien de près de - 25 °C et frôlant les - 30 °C au cours de la nuit.