Distrait, il oublie un kilo de cannabis dans un Uber

Clés, portefeuilles, cellulaires : des passagers oublient divers items dans les véhicules du service Uber. Mais un chauffeur de Pittsburgh ne s’attendait sûrement pas à retrouver près d’un kilo de cannabis de grande qualité sur la banquette arrière de son véhicule.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Un oubli qui a coûté cher à Malik Mollett, arrêté par les policiers de l’État de la Pennsylvanie lorsqu’il a tenté de récupérer son herbe, a rapporté la chaîne américaine CNN.

Le 29 décembre dernier, après avoir utilisé le service de transport Uber, l’homme a contacté l’entreprise par courriel pour signaler avoir oublié son sac dans le véhicule.

Juste avant d’aller rapporter le sac, le chauffeur a vérifié son contenu; c’est alors qu’il a trouvé deux livres (environ un kilo) de cannabis de très bonne qualité, d’une valeur de revente de plusieurs centaines de dollars, selon la police.

Plutôt que de rapporter les stupéfiants à leur propriétaire, il a contacté les policiers.

Ces derniers se sont fait passer pour le chauffeur par téléphone, allant jusqu’à lui envoyant une photo du sac pour vérifier si c’était le bon item. Ils ont convenu de se rencontrer ce mercredi dans un restaurant pour procéder à la remise du sac.

Lors du rendez-vous, Mollett s’est montré excité de récupérer son sac et se permet même de badiner avec l’agent habillé en civil.

«Je crois qu’il a même fait une blague en demandant au policier s’il en avait fumé, relate le policier Steve Limami. L’agent incognito a dit qu’il n’en avait pas consommé et lui a demandé si c’était bien son sac et qu’il pourrait l’avoir si c’était le cas. Il a répondu positivement. À ce moment, notre agent est parti et les autres policiers habillés en civil présents dans le restaurant l’ont interpellé.»