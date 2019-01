Keanu Reeves s’intéresse au clonage

Dans le long métrage de science-fiction «Replicas», Keanu Reeves incarne un père de famille qui décide de cloner les siens.

William (Keanu Reeves), mari de Mona (Alice Eve) et père de Matt, Sophie et Zoe, part en vacances avec les siens. Or, ce chercheur travaillant chez Biodyne, un laboratoire gouvernemental secret spécialisé dans le transfert de la conscience humaine et donc du clonage, a un grave accident de voiture dans lequel toute sa famille est tuée. Seul survivant, il prend donc la décision de faire revivre les siens, à une exception près, car Zoe ne peut être «ressuscitée».

«C’est un film avec du cœur et de la passion, de dire Keanu Reeves en marge de la journée de presse organisée pour la promotion de long métrage. C’est un film qui parle de famille. C’est également un film qui fait réfléchir et questionner puisqu’il contient énormément de références scientifiques compréhensibles, comme le clonage et le fait de ramener les siens à la vie.»

«C’est également un long métrage qui comprend un avertissement puisqu’une compagnie gouvernementale veut s’approprier notre conscience, soit quelque chose d’extrêmement personnel, pour un usage qui est loin d’être innocent. Mais ce n’est pas une œuvre totalement sombre, on y trouve aussi de l’humour!», a ajouté celui qui a également produit «Replicas».

Porté par la passion

«Comme j’étais producteur exécutif, je n’ai pas participé à la production physique. Par contre, je suis là depuis les débuts, j’ai collaboré à tous les aspects créatifs de ¨Replicas¨ et oui, c’est mon bébé.»

La carrière de Keanu Reeves est jalonnée de nombreux films de science-fiction, que l’on pense à «Constantine» ou «Le jour où la Terre s'arrêta», sans parler de la trilogie de «La matrice». C’est donc tout naturellement que «Replicas», réalisé par Jeffrey Nachmanoff, scénariste du «Jour d’après», lui a grandement tenu à cœur.

«Je suis passionné par l’histoire de ¨Replicas¨ ainsi que par son développement. J’aime aussi l’ambition du film, parce qu’il joue avec plusieurs tons et plusieurs thèmes. Ce que je trouve intéressant est qu’il porte le spectateur tout au long de cette réflexion.»

Keanu, immortel?

L’acteur canadien - il a vécu en Ontario et rêvait d’être joueur de hockey lorsqu’il était enfant, mais un accident l’a forcé à revoir son plan de carrière - est un touche-à-tout. Musicien (il est bassiste), acteur de théâtre (il a incarné Hamlet pour une compagnie du Manitoba), auteur (il a écrit le texte d’un livre illustré), producteur de documentaire («Side by Side» s’interroge sur le rôle de la technologie au cinéma) et réalisateur («Le maître du tai-chi»), il est également une figure incontournable de la culture populaire, au point que certains le pensent... immortel!

Depuis bon nombre d’années, le site «Keanu Reeves is immortal» (keanuisimmortal.com) affirme le plus sérieusement du monde que Keanu existe depuis au moins 1000 ans! La preuve? Il ne vieillit pas! Mais ça n’est pas tout. Apparemment, Keanu Reeves est nul autre que Charlemagne (roi des Francs mort en 814) et Paul Mounet (médecin français mort en 1922). Quant à la dernière preuve de son immortalité, c’est sa bonté. Il a d’ailleurs déjà dit que «l’argent est la dernière chose à laquelle je pense. Je pourrais vivre sur mes avoirs pendant quelques siècles»!

Keanu Reeves a abordé le sujet au «Tonight Show» de Jimmy Fallon, mais n'a jamais démenti les rumeurs qui en découlent!

«Replicas» a pris l’affiche vendredi.