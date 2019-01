Après avoir soulevé l’ire de la Ville de Québec pour avoir associé sa politique animalière à des «abattoirs à chats», la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec récidive en lançant avec d’autres refuges une pétition qui vise cette fois les «municipalités de la région de Québec».

De concert avec trois autres refuges de la région, la SPA dénonce que chaque année, «des milliers d’animaux domestiques en bonne santé physique et mentale sont euthanasiés parce qu’on n’a pas de place pour eux» et que «la plupart des municipalités de la région de Québec ne prennent presque aucune mesure concrète pour freiner la reproduction animale».

• À lire aussi: La SPA invite la Ville de Québec à revoir ses règlements

• À lire aussi: Bien-être animal: des refuges dénoncent «l’euthanasie de masse»

«Chaque jour dans nos refuges, nous voyons des gens qui nous racontent à quel point ils jugent inacceptable la façon de gérer la population animale», expliquent les porte-parole de cette coalition dans un communiqué, parmi lesquels figure Félix Tremblay, président de la SPA de Québec.

«Assez d’animaux innocents ont été euthanasiés», renchérissent les instigateurs de la pétition hébergée par le site web de la SPA.

Celle-ci avait déjà recueilli plus de 1100 noms seulement quelques heures après son lancement dimanche.

Les signataires demandent expressément aux municipalités visées d’effectuer des changements «avant la fin de l’année 2019».

Guerre de chiffres

Il s’agit d’une nouvelle sortie publique pour la SPA de Québec qui cherche ouvertement à ravoir le contrat de la gestion animalière de la Ville de Québec et qui multiplie les déclarations dans les médias depuis quelques mois pour inciter cette municipalité à moderniser ses pratiques.

Si la pétition lancée dimanche ne cible aucune municipalité, la SPA a déjà dit des politiques de la Ville de Québec qu’elles sont dignes du «siècle dernier» et même qu’elles s’apparentent à des «abattoirs à chats».

Cette déclaration a fait bondir le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a estimé que la SPA s’adonne à une campagne de «lobbying».

En décembre, l’administration Labeaume et la SPA se sont carrément livrées à une guerre de chiffres quand l’organisme a évalué à 1500 le nombre de chats euthanasiés chaque année dans la Ville de Québec.

L’administration Labeaume a rétorqué que la SPA, lorsqu’elle était responsable du service de fourrière à Québec, euthanasiait près de quatre fois plus d’animaux par an que le fournisseur actuel, entre 2010 et 2014.

La SPA a cherché à nuancer ces chiffres et à recentrer le débat sur le mode de gestion, qu’elle estime être la cause du problème.

À l’automne, la Ville de Québec a prolongé d’un an le contrat de gestion animalière confié au refuge Les Fidèles Moustachus, disant vouloir réviser d’ici l’été prochain le fonctionnement de ses services animaliers.