Céline Dion rend hommage à Aretha Franklin ce soir

La chanteuse québécoise Céline Dion se joindra à une distribution de vedettes dimanche soir pour rendre hommage à la reine du soul, Aretha Franklin, décédée en août dernier.

Le spectacle «Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul» sera présenté au Shrine Auditorium devant public dimanche soir et enregistré pour être diffusé sur CBS le 10 mars.

Outre Céline Dion, une impressionnante brochette d'invités montera sur scène pour rendre hommage à Aretha Franklin, décédée à l’âge de 76 ans après avoir développé une tumeur neuroendocrine pancréatique.

Parmi les artistes invités, on retrouvera notamment, outre Céline Dion, les autres récipiendaires de Grammys Yolanda Adams, Shirley Caesar, Alessia Cara, Kelly Clarkson, Common, Jennifer Hudson, Alicia Keys, John Legend, Patti LaBelle et BeBe Winans, de même que Brandi Carlile, Chloe X Halle, H.E.R., Janelle Monáe et SZA qui sont, elles, en nomination cette année.

Céline Dion avait salué la contribution d'Aretha Franklin après sa mort l’an dernier en la qualifiant de «chanteuse la plus inspirante de notre époque» sur Twitter.