Des centaines d'itinérants se réchauffent grâce au dîner des rois.

Quelques centaines de personnes en situation d'itinérance ont pu quitter les rues glaciales de Montréal, dimanche matin, le temps de recevoir un repas chaud à l'occasion du 141e dîner des rois de l'Accueil Bonneau.

«C'est une belle façon de commencer l'année. Ce matin (dimanche), particulièrement, il fait froid, alors le message que l'on a passé tout à heure, c'est "venez mangez, mais prenez votre temps". On est ici pour se réchauffer», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en évoquant tant la température que l'énergie dégagée par les bénévoles et les convives.

Comme à l'habitude, de nombreux bénévoles étaient présents pour servir les repas. «Je pense que ça montre bien la solidarité de la population envers les gens qui sont en situation d'itinérance», a souligné la mairesse en entrevue à TVA Nouvelles.

Les besoins sont en hausse à Montréal en matière d'itinérance, tandis que l'ancien hôpital Royal Victoria sera transformé en refuge temporaire.

La mairesse Plante a reconnu que les profils de l'itinérance changent, avec de plus en plus de femmes, d'ainés et de nouveaux arrivants qui se retrouvent à la rue. «Heureusement, à Montréal, on a la chance de pouvoir compter sur des organismes, l'Accueil Bonneau et plein d'autres, qui font un travail colossal et qui connaissent les besoins», a-t-elle dit.