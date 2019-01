Des clients déculottés dans le métro de Montréal

Une vingtaine de personnes ont pavané dans le métro de Montréal sans pantalon et sous les regards curieux de la foule, dimanche après-midi, pour se joindre à un événement festif qui regroupe des milliers de personnes à travers le monde.

« Si on vous demande pourquoi vous n’avez pas de pantalons aujourd’hui, dites que vous avez oublié d’en mettre », a lancé ironiquement Thomas Posen, aux côtés des autres participants de cette balade originale qui commençait dès 14h30 à la station de métro Sherbrooke.

Alors que la température ressentie était de -15 degrés dans la métropole, il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour participer à la 18e édition de l’événement « No Pants Subway Ride » qui se déroulait aussi dans le réseau du métro d’une vingtaine de villes, dont New York, Buenos Aires, Munich et Berlin.

« C’est sombre dehors et c’est après les Fêtes, on fait ça pour le fun. Ce n’est pas seulement pour porter des bobettes, mais c’est aussi pour montrer ses couleurs. J’espère que ça ne décourage pas les gens de venir quand il fait froid dehors, parce que dans le métro, il fait chaud même en caleçon », a affirmé Paul Davidson, qui en est à sa troisième participation.

Après avoir collectivement enlevé leurs pantalons à la station de métro Sherbrooke, le groupe a emprunté le métro sous les flashs de nombreuses caméras jusqu’à la station Berri-UQAM avant d’emprunter la ligne verte en direction de la station Lionel-Groulx.

Briser la routine

Certains ont aussi participé à l’activité dans le but de briser leur routine et de créer de nouveaux liens sociaux avec les autres usagers du métro.

« C’est la première fois que je participe et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Personne ne juge à Montréal. On peut montrer un peu de peau et les gens nous laissent faire. Je voulais porter un complet, mais sans les pantalons, pour faire un contraste fort et briser la routine », a expliqué Alejandro Morales, originaire du Venezuela.

Quelques clients de la Société de transport de Montréal (STM) n’ont toutefois pas apprécié l’apparition des sous-vêtements dans le réseau du transport en commun.

« Il y en a qui ont vraiment besoin d’attention pour venir faire ça à Montréal. Si au moins il y avait une cause derrière le "No Pants Subway Ride", c’est aussi vide que les personnes qui se promènent quasiment toutes nues », s’est insurgée Véronique Millette, à la station Peel.

Une simple blague

Initié, en 2002, par sept jeunes hommes dans le réseau du métro de New York qui voulait faire une blague à l’époque, l’événement a depuis pris une ampleur internationale.

Plus de 60 villes y ont participé au fil des années et l’activité est aujourd’hui gérée par l’organisme new-yorkais du nom «d’Improv Everywhere ».

Le « No Pants Subway Ride » de Montréal n’est d’ailleurs associé à aucune cause particulière, son seul objectif étant de faire sourire les gens dans le métro et de rappeler qu’il ne faut pas avoir peur du ridicule.