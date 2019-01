La NFL dévoile l'identité des artistes en spectacle à la mi-temps

Le groupe Maroon 5 sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIII, a annoncé la NFL dimanche.

Le groupe récompensé trois fois aux Grammy Awards se produira donc au stade Mercedes-Benz à Atlanta le 3 février prochain.

En plus de Maroon 5, le chanteur Big Boi, membre d’Outkast, et originaire d’Atlanta, prendra part au spectacle, indique un communiqué de la NFL.

Travis Scott, un rappeur nommé plusieurs fois aux Grammys, et aussi conjoint de Kylie Jenner, sera également sur scène.

Maroon 5 fait ainsi partie de la liste de privilégiés qui on participé à ce spectacle annuel attendu et toujours haut en couleur.

Au cours des années, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Missy Elliott, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Nicki Minaj, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, the Rolling Stones, Paul McCartney, et U2 ont tous participé.

Le spectacle de la mi-temps est l’événement musical le plus regardé de l’année. Le Super Bowl LIII et le spectacle seront diffusés par CBS aux États-Unis.