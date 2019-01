L’alcool en cause dans deux accidents en moins d’une heure

En moins d’une heure, un jeune conducteur a terminé sa course contre un poteau d’Hydro-Québec et un autre a effectué une sortie de route, dans la nuit de samedi à dimanche, à Saguenay. Les deux ont été arrêtés pour alcool au volant.

Le premier, âgé de 22 ans, a été trouvé vers 2 h 16 sur le chemin du Plateau dans l’arrondissement de La Baie.

Selon le lieutenant Denis Harvey, du Service de police de la Ville de Saguenay (SPVS), le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite aller sectionner un poteau électrique.

Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et a plus tard soufflé plus du double de la limite d’alcool permise dans le sang, selon le lieutenant Christian Michaud

Moins d’une heure plus tard, à 3 h 05, les policiers se sont rendus sur la route de l’Anse à Benjamin, également dans l’arrondissement de La Baie, où un jeune automobiliste a été impliqué dans une sortie de route.

L’homme de 18 ans a été arrêté puis conduit à l’hôpital pour soigner des blessures mineures. Il était ensuite attendu au poste de police. Une prise de sang a été demandée pour vérifier son taux d’alcoolémie. Les résultats n’étaient pas encore disponibles en milieu de journée.